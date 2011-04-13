Скрипт для пинга серверов о работоспособности

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок275 просмотров

Здравствуйте.

Есть несколько серверов.

Нужно написать скрипт, который бы пинговал сервера, и выдавал сообщения на емайл, если сервер упал.

Желательно, чтобы это была какая-то распределенная система, потому что если установить это все на одном сервере, то он может сам быть в дауне, и тогда никакая информация не будет отсылаться.

Основные особенности:

- пинг серверов каждые N минут (встречал что существуют еще методы Post и Get - насколько это важно?);

- если пинга до сервера нет, то отсылаем сообщение админу на емайл об этом сервере, а также в датацентр, чтобы подняли;

- из верхнего условия вытекает, что необходимы раздельные шаблоны писем для каждого из серверов. Текст отсылаться для одного и того же сервера будет один и тот же;

- ну и можно базу пингов сделать, чтобы как-нибудь рисовало доступность сервера в месяц, например аптайм 99,6%, простой 3 минуты. Рассчитываться будет это по формуле исходя из частоты пинга.

Возможно есть уже готовые системы?

Необходимо, чтобы скрипт был простым, легко устанавливался, легко модерировался. Слов в отсылаемых письмах будет немного.

Выбор исполнителя будет сделан исходя из опыта, портфолио и цены.

Система CentOs на серверах стоит. Запуск скрипта можно организовать по крону

НЕ пишите в личные сообщения!

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CentOS
15 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Хороший исполнитель, все сделал корректно и быстро.
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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