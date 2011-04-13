Ищу готовый скрипт тотализатора по подобию марафоновского, кто уже писал подобное напишите за сколько готовы его установить, настроить под мои требования, может немного доработать. Возможно дальнейшее сотрудничество по добавлению разных фич. ...
Скрипт для пинга серверов о работоспособности
Здравствуйте.
Есть несколько серверов.
Нужно написать скрипт, который бы пинговал сервера, и выдавал сообщения на емайл, если сервер упал.
Желательно, чтобы это была какая-то распределенная система, потому что если установить это все на одном сервере, то он может сам быть в дауне, и тогда никакая информация не будет отсылаться.
Основные особенности:
- пинг серверов каждые N минут (встречал что существуют еще методы Post и Get - насколько это важно?);
- если пинга до сервера нет, то отсылаем сообщение админу на емайл об этом сервере, а также в датацентр, чтобы подняли;
- из верхнего условия вытекает, что необходимы раздельные шаблоны писем для каждого из серверов. Текст отсылаться для одного и того же сервера будет один и тот же;
- ну и можно базу пингов сделать, чтобы как-нибудь рисовало доступность сервера в месяц, например аптайм 99,6%, простой 3 минуты. Рассчитываться будет это по формуле исходя из частоты пинга.
Возможно есть уже готовые системы?
Необходимо, чтобы скрипт был простым, легко устанавливался, легко модерировался. Слов в отсылаемых письмах будет немного.
Выбор исполнителя будет сделан исходя из опыта, портфолио и цены.
Система CentOs на серверах стоит. Запуск скрипта можно организовать по крону
НЕ пишите в личные сообщения!
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