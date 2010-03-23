Парсер Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок161 просмотр

Нужен парсер видео с Youtube.

Должен уметь:

-парсить HTML-код видео с ОПРЕДЕЛЕННЫХ(заранее заданных) каналов. В списке будет более 200 каналов(каналы будут в MySQL хранится).

- парсить название видео, ссылку.

Предлагайте свои варианты и цену.

HTMLMySQL
15 лет назад
stasfreestyle
Стас 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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