Доработка движка, верстка

Требуется веб-программист для доработки движка информационного сайта (новости + статьи + облака тэгов и т.д.). Движок самописный, реализован на php.

Надо:

1) внести изменения в движок: исправить некоторые уже имеющиеся моменты + написать новые функции;

2) доверстать работу дизайнера, провести ряд косметических технических доделок.

Приветствуются: чувство стиля, ответственность, аккуратность.

Если у вас есть интерес, то оставьте свой e-mail, а также немного информации о себе - перешлю всю информацию по проекту.

После того, как вы ознакомитесь с подробным ТЗ - обсудим финансовый вопрос.