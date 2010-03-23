Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.
Нужна тема для wordpress
Нужно сделать простую тему с фиксированной шириной, расположением по центру экрана, готовую под виджеты для WordPress 2.9.2.
Я даю ПСД файлы.
Тему можно будет построить на 960 Grid System (http://960.gs). Можно сделать ее на основе существующего фреймворка (Thematic, Carrington и тп.)
Тема должна валидироваться W3C XHTML 1.0 Strict, быть совместимой с ие6 и сафари.
Перечень страниц:404.php, archive.php. comments.php, footer.php, functions.php, header.php, index.php, page.php, searchform.php, sidebar.php, single.php, плюс шаблоны для еще 2 страниц с контентом.
В предложениях прошу приводить примеры работ.
Заявки фрилансеров
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