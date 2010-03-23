Универсальный парсер-граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Нужен универсальный парсер сайтов-каталогов. Как должен работать:

На первой странице - форма, в которую забиваем:

- название профиля

- адрес сайта

- шаблон ссылки на раздел

- шаблон ссылки на подраздел

- шаблон ссылки на детальное описание товара

- шаблоны краткого, детального описания, цены, картинки

- 3-5 шаблонов дополнительных параметров.

Кнопки Тестировать , Получить, Сохранить профиль, загрузить профиль

При нажатии Сохранить профиль - данные настройки сохраняются в файл конфига. В следующий раз профиль можно выбрать из выпадающего списка и Загрузить.

По нажатию Тестировать скрипт пытается получить ссылки на разделы и подразделы, ссылку на детальное описание товара, получить данные со страницы детального описания - и выводит 10 первых позиций в таблице.

По нажатию Получить скрипт получает все дерево ссылкок, обходит его, получает все описания товаров и записывает его в формате csv в файл. В процессе работы выдается статистика по времени и количеству занесенных товаров.

Возможно, существует готовое аналогичное решение?

Пишите сроки и цены.

15 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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