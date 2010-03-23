Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.
Универсальный парсер-граббер
Нужен универсальный парсер сайтов-каталогов. Как должен работать:
На первой странице - форма, в которую забиваем:
- название профиля
- адрес сайта
- шаблон ссылки на раздел
- шаблон ссылки на подраздел
- шаблон ссылки на детальное описание товара
- шаблоны краткого, детального описания, цены, картинки
- 3-5 шаблонов дополнительных параметров.
Кнопки Тестировать , Получить, Сохранить профиль, загрузить профиль
При нажатии Сохранить профиль - данные настройки сохраняются в файл конфига. В следующий раз профиль можно выбрать из выпадающего списка и Загрузить.
По нажатию Тестировать скрипт пытается получить ссылки на разделы и подразделы, ссылку на детальное описание товара, получить данные со страницы детального описания - и выводит 10 первых позиций в таблице.
По нажатию Получить скрипт получает все дерево ссылкок, обходит его, получает все описания товаров и записывает его в формате csv в файл. В процессе работы выдается статистика по времени и количеству занесенных товаров.
Возможно, существует готовое аналогичное решение?
Пишите сроки и цены.
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