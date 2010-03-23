Доработка бокса Поиска для OSCommerce Vam Edition. Настройки для бокса Поиска задаются через Админку. Схема поиска: 1. Выбор группы товара для поиска. Одежда, Обувь ...
Создание аукциона для социальной сети
Требуется создать приложение- аукцион для социальной сети "Вконтакте". ТЗ во вложенном файле .Приоритет отдается людям , у которых уже есть опыт разработки приложений для социальной сети и написания приложений с использование Flash.
мои контакты:
ICQ : 462087438
Заявки фрилансеров
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