Доработка самописной cms php/html/mysql

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок155 просмотров

Нужен программист php для доработки существующей и функционирующей системы планирования задач офиса. Система самописная, консультация по коду будет.

Требуется периодическая разработка доп. функционала.

HTMLMySQLPHP
15 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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