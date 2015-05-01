Joomla 1.5.15 + K2

Доброго времени суток леди и джентльмены!

Имеется Joomla 1.5.15 и каталог K2. Необходимо написать плагин синхронизации категорий joomla и категорий K2. Т.е. необходимо чтоб при создании категории в К2, была автоматическая публикация категории в joomla. Тоже самое касается статей. Опубликовали материал в К2, автоматом в Joomla.

Возможно уже есть решение с такой синхронизацией, но.... я не нашел его.