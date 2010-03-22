Joomla/ virtuemart магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

-натянуть новый дизайн,

-добавить фото story feed на главную страницу

-5 новых статей с фото, ротирующиеся между собой

-потом линки на эти статьи

-создать эккаунты для диллеров, так чтобы они могли заказывать продукцию

-почистить и упорядочить интерфейс пользователя, сделать его более удобным, подогнать дизайн под новый дизайн главной.

-добавить загрузку фото для пользователей и комментариев о фото.

-добавить место для спонсируемых атлетов

-добавить линк к фото экаунту на smugsmug.com и упорядочить этот фото экаунт, чтобы выглядел как вебсайт

-бесплатная баг поддержка на столько долго насколько актуальна настоящая версия сайта. (это ваши же ошибки и вам их исправлять)

Дизайн в psd будет предоставлен победителю проэкта.

линк к магазину предоставлю в ПМ если нужно

Joomla
15 лет назад
shelihova
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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