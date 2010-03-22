Доброго времени суток уважаемые Веблансеры. Меня интересует создание системы офисов для инвест фонда, то есть это по сути тот же скрипт хайпа: начисление процента по планах, заявки вывода/ввода денег, ...
Joomla/ virtuemart магазин
-натянуть новый дизайн,
-добавить фото story feed на главную страницу
-5 новых статей с фото, ротирующиеся между собой
-потом линки на эти статьи
-создать эккаунты для диллеров, так чтобы они могли заказывать продукцию
-почистить и упорядочить интерфейс пользователя, сделать его более удобным, подогнать дизайн под новый дизайн главной.
-добавить загрузку фото для пользователей и комментариев о фото.
-добавить место для спонсируемых атлетов
-добавить линк к фото экаунту на smugsmug.com и упорядочить этот фото экаунт, чтобы выглядел как вебсайт
-бесплатная баг поддержка на столько долго насколько актуальна настоящая версия сайта. (это ваши же ошибки и вам их исправлять)
Дизайн в psd будет предоставлен победителю проэкта.
линк к магазину предоставлю в ПМ если нужно
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