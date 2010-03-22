Скрипты для приложения ВКонтакте

Требуется с нуля реализовать набор скриптов на ActionScript 3.0 для обеспечения функционала не супер-сложного приложения под соцсеть ВКонтакте. Совокупную длину кода оцениваю порядка 1000 строк. Работы дней на 5 с отладкой. Подготовлю подробное ТЗ.

От кандидата требуется знание API ВКонтакте и портфолио собственных приложений ВКонтакте или другой соцсети, поддерживающей swf бъекты.

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости.