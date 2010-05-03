Требуется человек хорошо владеющий классическим ASP (не .NET!) и MSSQL (SQL server 2000), для устранения багов связанных с БД, доработки скрипта. Опыт исправления чужого кода необходим.
Создание сайта на готовоом шаблоне
Есть шаблон http://www.filestube.com/r/rt_hyperion_j15+joomla
нужно изменить меню+добавить афишу (город. события)+ добавить форум.
ВСЕ БЕЗ ДИЗАЙНА (логотип, шапки, банеры делает другой человек).
По времени - не больше месяца.
в личку -ваши предложения по срокам и ценам.
Выбранный исполнитель
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