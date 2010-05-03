Создание сайта на готовоом шаблоне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок228 просмотров

Есть шаблон http://www.filestube.com/r/rt_hyperion_j15+joomla

нужно изменить меню+добавить афишу (город. события)+ добавить форум.

ВСЕ БЕЗ ДИЗАЙНА (логотип, шапки, банеры делает другой человек).

По времени - не больше месяца.

в личку -ваши предложения по срокам и ценам.

Joomla
15 лет назад
OLa2120
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$200
32 дня
Отличная работа. Четко и качественно! Всем рекомендую!
Всем доволен

Заявки фрилансеров

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад