Требуется человек хорошо владеющий классическим ASP (не .NET!) и MSSQL (SQL server 2000), для устранения багов связанных с БД, доработки скрипта. Опыт исправления чужого кода необходим.
Сделать плагин для браузера
Здравствуйте!
В общем требуется простейший плагин для любого браузера (желательно под мозилу).
Суть плагина:
есть 3 поля, куда можно вставить текст и сохранить его (например: 1. Вася 2. Пупкин 3. Пароль)
Когда я захожу на какой-то сайт, то я могу нажать на любое место где можно ввести текст и нажать например на кнопку "№1" и автоматически в это место вставиться текст из первого поля - в нашем случае "Вася". Так же для всех остальных полей + еще надо пробиндовать это все на клавиатурные кнопки (чтобы мышкой не нажимать, а просто нажать к примеру F1 и вставился текст из первого поля).
Ну и самое главное... Должна быть возможность добавить список сайтов (каждый с новой строки) и чтобы были кнопки "назад", "далее", "стоп", "продолжить".
Т.е. я например нажимаю продолжить и загружается ссылка сайта который на первой строке идет... После когда мне надо я нажимаю на "далее" и загружается другой сайт... и т.п. в нужный момент я нажимаю "стоп" и закрываю браузер, а плагин должен запомнить на каком месте я остановился и когда я в след. раз зайду в браузер и нажму "продолжить", то загрузиться след. сайт в списке.
Вот собственно и все. Сроки не горят, по этому желательно минимальная цена с любым (в разумных пределах) сроком.
Оставляйте пожалуйста контакты и цены.
Спасибо!
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