Сделать плагин для браузера

Здравствуйте!

В общем требуется простейший плагин для любого браузера (желательно под мозилу).

Суть плагина:

есть 3 поля, куда можно вставить текст и сохранить его (например: 1. Вася 2. Пупкин 3. Пароль)

Когда я захожу на какой-то сайт, то я могу нажать на любое место где можно ввести текст и нажать например на кнопку "№1" и автоматически в это место вставиться текст из первого поля - в нашем случае "Вася". Так же для всех остальных полей + еще надо пробиндовать это все на клавиатурные кнопки (чтобы мышкой не нажимать, а просто нажать к примеру F1 и вставился текст из первого поля).

Ну и самое главное... Должна быть возможность добавить список сайтов (каждый с новой строки) и чтобы были кнопки "назад", "далее", "стоп", "продолжить".

Т.е. я например нажимаю продолжить и загружается ссылка сайта который на первой строке идет... После когда мне надо я нажимаю на "далее" и загружается другой сайт... и т.п. в нужный момент я нажимаю "стоп" и закрываю браузер, а плагин должен запомнить на каком месте я остановился и когда я в след. раз зайду в браузер и нажму "продолжить", то загрузиться след. сайт в списке.

Вот собственно и все. Сроки не горят, по этому желательно минимальная цена с любым (в разумных пределах) сроком.

Оставляйте пожалуйста контакты и цены.

Спасибо!