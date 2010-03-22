Требуется программинг простенького сайта

Требуется создать сайт на основе макета дизайна (см.вложение), насадить его на ЦМС (желательно друпал) и разместить на хостинге (хостинг есть).

На сайте должна быть простая анимация. Сначала появляется фотография девушки с закрытыми глазами, потом с открытыми (та, что в макете). Потом по одной выплывают буквы названия и потом слова меню. Никакого особенного функционала не надо, кроме простенькой фотогалереи с уменьшенными превьюшками фоток, при щелчке на которые появляется их увеличенная версия.

Весь текст на сайте располагается в сером окне слева от девушки.

Жду ваших предложений по срокам и ценам.