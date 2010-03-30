Модуль(парсер) для Joomla

+10 баллов! Заказывал у Владимира парсер для Joomla. Человек знающий своё дело, сразу сказал сумму и указал сроки. В назначенное время парсер был готов и я смог в этом убедиться. Всё работает прекрасно. Очень рад, что работа была выполнена так быстро и качественно. Советую всем работать с этим исполнителем! ЗЫ. С моей стороны была небольшая задержка по оплате, поскольку я живу в Анлии, а вебманей здесь нету, сперва решили оплатить банком, но это долго, пришлось искать человекв в Питере, который положил деньги на счёт Владимира. Спасибо Владимир!