Модуль(парсер) для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

Привет!

Требуется разработать модуль(парсер) для джумлы. Его суть:

Есть 14 городов англии (London, Liverpool, Northampton, Southampton и т.д)

Есть 12 сфер работы (IT, Sales, Hotel, Driver и т.д)

Есть сайт, на котором опубликованы вакансии (город-область работы)

Нужно:

чтобы написанный модуль сам заполнял себя вакансиями.

London - IT, Sales, Driver и тд

Liverpool - IT, Sales, Driver и тд

Northampton - IT, Sales, Driver и тд

Кто возьмёться?

Joomla
15 лет назад
WorkInUk
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
+10 баллов! Заказывал у Владимира парсер для Joomla. Человек знающий своё дело, сразу сказал сумму и указал сроки. В назначенное время парсер был готов и я смог в этом убедиться. Всё работает прекрасно. Очень рад, что работа была выполнена так быстро и качественно. Советую всем работать с этим исполнителем! ЗЫ. С моей стороны была небольшая задержка по оплате, поскольку я живу в Анлии, а вебманей здесь нету, сперва решили оплатить банком, но это долго, пришлось искать человекв в Питере, который положил деньги на счёт Владимира. Спасибо Владимир!
Сотрудничеством остался полностью доволен. Были небольшие проблемы с переводом денег, т.к. Петр из Англии. Но он достаточно оперативно нашел решение и оплатил работу, не создавая при этом мне лишних неудобств. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад