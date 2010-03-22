Написание модуля проведения CW как на Live-Cs.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Нужно написать скрипт"Модуль" проведения CW (Победа, поражение, создание команды и т.д)

Жду ваши предложения, о цене договоримся

15 лет назад
as1q
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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