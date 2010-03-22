Компонент: 1. - принимает почту с заданного адреса (каждому пользователю должно соответствовать несколько адресов электронной почты); - находит во входящем письме вложения (объем редко достигает мегабайта) ; - результаты приема почты ...
Написание модуля проведения CW как на Live-Cs.ru
Нужно написать скрипт"Модуль" проведения CW (Победа, поражение, создание команды и т.д)
Жду ваши предложения, о цене договоримся
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