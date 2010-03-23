Нужно помочь с ява скриптом для joomla.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Добрый день.

Нужно помощь, для разработки такой страницы для joomla.

все в приложении.

Joomla
15 лет назад
beyonce
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$20
1 день
Зарание обсуждайте детали и все будет ок!

Заявки фрилансеров

dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад