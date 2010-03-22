Плагин для оповещения избранных пользователей об изменениях в вики. Создается новый документ, у автора, после создания документа, должен быть выбор: подписывать кого-то на то, чтоб прочитал эту страницу или никого не ...
Необходимо выполнить ряд задач для сайтов
Сайт адвокатов (друпал):
1. Поставить сервис Рустолк http://www.rustalk.net/
2. Подготовить сайт к подключению в Яндекс Новости http://help.yandex.ru/news/?id=1111165
3. Подключить сервис http://extrastat.ru/
4. Исправить публикацию ликнов в кталоге статей. Публикуется статья с ЧПУ урлом в настройках, а в общем каталоге ставится другой урл (node).
Информационный новостной сайт (друпал):
1. Настроить показы контекстной и медийной рекламы на сайте
Сайт Антиквариат (Неткат):
1. Перестали отображаться загружаемые картинки к лотам на сайте.
От вас хочется увидеть стоимость по всем пунктам, уверенный опыт работы с данными движками.
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