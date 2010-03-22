Для сайта: Интерактивный выбор цвета автомобиля.

Добрый день, нужен модуль фильтрации по аналогии с http://hotline.ua/gd/12/ для сайта http://www.postelshop.com.ua/dir.php?id=12 (сейчас подбор по характеристикам так реализован), который подключается к CMS от Melbis.com и учитывает изменения названий и ...