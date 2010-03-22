Для сайта: Интерактивный выбор цвета автомобиля.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

Здравствуйте!

нужно реализовать на странице сайта интерактивную смену цвета салона и смену цвета автомобиля:

Подобное видел здесь: www.maxcom-leather.ru/car.html

ДАНО:

картинка машины и варианты цвета

15 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Orchidea
Карина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Orchidea
Карина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад