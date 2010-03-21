Нужно устранить ощибку в скрипте http://tizer.ero-foto.info/ тизерной системы, проблема в отображении блока тизеров, ставишь 3 на 4, а на сайте отображается по другому, и после каждой перегрузки сайта расположение тизеров меняется
Дизайн на скрипт
Требуеться натянуть диз на существующий скрипт, залить на хостинг, установить SSL AntiDoss. Консультация. Возможно долговременное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Кто натянет готовый сверстанный дизайн на движок AVE CMS? Слушаю предложениВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать функцию на сайте задание сделать кнопку Жду от вас предложений по решению данного вопроса цены и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $35
Имеем сайт, содержащий продукцию со всех городов России. Планируется размещать на нём баннерную рекламу. И не тупо втыкать баннеры, а используя геотаргетинг, т.е., специальный скрипт будет определять по IP город посетителя и показывать ему баннер ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо установить TinyMCE ася 41322916Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать простой сайт на Друпале, дизайн не нужен, все основными темами, + настроить Ubercard к нему, ТЗ по запросу скайп Artemy_GorbunovВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо защитить форум от спама, так как в день добавляется до 10 спам сообщений. Просьба в предложении указывать, какие именно способы защиты предлагаете реализовать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется разработка панели для клиентов по продвижению сайтов. Более подробно в личку при общении. Предпочтение тем, кто уже имел опыт разработки подобных панелей. Технологии: php, MySQL, AJAX Высокая степень защиты. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть задача. Нужно сделать горизонтально вращающееся меню из картинок вокруг центральной точки вращение по эллипсу. Так что б картинка находящаяся в переди была больше, а остальные уменьшались по мере отдаления от лицевой части при нажатие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен аналог chatroulette.comВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад