Есть задача. Нужно сделать горизонтально вращающееся меню из картинок вокруг центральной точки вращение по эллипсу. Так что б картинка находящаяся в переди была больше, а остальные уменьшались по мере отдаления от лицевой части при нажатие на лицевую картинку идёт переход на другую страницу, а на любом другой приводит всё в движение и картинка прокручиваясь по кругу становится в центре лицевой части. Также можно что б прокручивалась мышкой или провёл мышой по меню, и оно вращается .

Жду ваших предложений и желательно примеры подобных работ.

Приоритет отдаётся XAML SILVERLIGHT для ASP.NET