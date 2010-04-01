Доработать самописный сайт tooz.ru.

1 Исправить парсер

нужно чтобы парсер собирал около 30 новостей в сутки с сайта ...(назову при переписке)

Старые новости удаляются с сайта (например новых новостей было 20, удаляются 20 старых )

Цена___

2 На первой странице в колонке справа в случайном порядке должны появляються случайные новости.

просто текст

Цена____

текст с картинками

Цена____

3 зарегистрированным пользователям один раз в сутки отправляется список новых новостей.

Цена___

4 Админ высылает всем пользователям разную информацию.

Цена____

От исполнителя требуется написать цену и срок для каждого пункта.

Оплата по факту!