Доработать самописный сайт tooz.ru.

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Завершен3 заявки169 просмотров

1 Исправить парсер

нужно чтобы парсер собирал около 30 новостей в сутки с сайта ...(назову при переписке)

Старые новости удаляются с сайта (например новых новостей было 20, удаляются 20 старых )

Цена___

2 На первой странице в колонке справа в случайном порядке должны появляються случайные новости.

просто текст

Цена____

текст с картинками

Цена____

3 зарегистрированным пользователям один раз в сутки отправляется список новых новостей.

Цена___

4 Админ высылает всем пользователям разную информацию.

Цена____

От исполнителя требуется написать цену и срок для каждого пункта.

Оплата по факту!

15 лет назад
comdoc
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Профессионал, сделал свою работу на отлично. Дал ценные советы и сделал даже больше того что было в т.з.. Буду работать с ним и дальше.
Отличный заказчик, всегда "держал руку на пульсе", интересовался ходом выполнения, с пониманием отнесся к задержке в выполнении заказа. Оплатил сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад