Добрый день! Необходимо создать движок сайта объявлений наподобие этого сайта: http://www.marktnet.nl/ Если у вас уже есть готовые решения, которые имеют схожий функционал, с радостью рассмотрю и их. P.S. Желательно создавать ...
Доработать самописный сайт tooz.ru.
1 Исправить парсер
нужно чтобы парсер собирал около 30 новостей в сутки с сайта ...(назову при переписке)
Старые новости удаляются с сайта (например новых новостей было 20, удаляются 20 старых )
Цена___
2 На первой странице в колонке справа в случайном порядке должны появляються случайные новости.
просто текст
Цена____
текст с картинками
Цена____
3 зарегистрированным пользователям один раз в сутки отправляется список новых новостей.
Цена___
4 Админ высылает всем пользователям разную информацию.
Цена____
От исполнителя требуется написать цену и срок для каждого пункта.
Оплата по факту!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задача: Есть видео-ролик. - нужно сконвертировать его во флеш формат; - снабдить прелоадером; - снабдить интуитивно понятной перемоткой(в ролике имеется сцена 5-10 секунд(в конце ролика), ...Завершен9 лет назад
- $10
Необходима помощь программиста под NetCat Lite. Нужно сделать вывод рубрик новостей и вставить код системы управления ссылками. Работы на 5-10 минут.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Имеется категория "Защиты картера" В ней содержатся документы, у которых определены TV параметры "марка", "модель", "год выпуска", "кузов", "двигатель" Необходимо сделать связанные динамические списки для вывода необходимого документа. Т.е. в каждый список ...Завершен15 лет назад
Всем привет! Такая проблема. Я ставил какой-то модуль и, наверно, случайно что-то удалил... Теперь не отображаются комменты, хотя они и есть. Сайт на DLE Пример страницы с комментами: _http://friend.kg/main/171-nabor-v-komandu-sajta.html Оставляйте, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен php скрипт для загрузки содержимого файла в поле таблицы и контроля этого процесса. Как это должно выглядеть: 1.Форма выбора файла(обзор), кнопка загрузить. 2.После выбора файла и нажатия на ...Закрыт15 лет назад
- $500
ChatRoulette.com - Требуется клонВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН! 1. При запросе страницы stats.php в ip.dat добавляется строчка с IP-адресом запросившей машины; 2. При запросе 1.php: если IP-адрес есть в ip.dat, то выдает на экран +++. Если нет в ip.dat ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать функцию которая на входе будет получать количество секунд, на выходе эта функция должна вернуть строку по маске [месяцев]:[недель]:[дней]:[часов]:[минут]:[секунд] Например, если на входе 3600 то на выходе 0:0:0:1:0:0 ...Завершен15 лет назад
Необходимо написать плагин для Social Engine. Подробности при личном общенииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад