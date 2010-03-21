Нужен простой скрипт на PHP

ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН!

1. При запросе страницы stats.php в ip.dat добавляется строчка с IP-адресом запросившей машины;

2. При запросе 1.php: если IP-адрес есть в ip.dat, то выдает на экран +++. Если нет в ip.dat - выдает ---

Оплата wmr.

Называем цену, если она подойдет мне, то показываете работу скрипта на Вашем хостинге...

ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН!