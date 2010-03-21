www. qazyna. kz Вот старый вариант сайта www. qazyna. kz Вот стратегия его изменения http://pics.kz/viewfull1049539 А вот новый макет http://pics.kz/viewfull1049537 http://pics.kz/viewfull1049538 Пишите цены, сроки и показывайте свои ...
Разместить информацию на сайте
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Было задание:
Создать на сайте страницу с таблицей и наполнить ее картинками+описанием. Был выбран фрилансер, в результате чего страница с картинками была создана. однако описания он так и не добавил, более того после его работы структура сайта нарушена, поскольку он добавил много ненужных страниц, после чего пропал.
НЕОБХОДИМО:
Восстановить структуру сайта, удалив лишние страницы и добавить описания к картинкам. Каркас таблицы уже создан, т.е. необходимо просто вставить текст.
Cms - santafox . Количество картинок 30.
Просьба обращаться только тех людей, кто действительно в этом разбирается. не хотелось бы опять списываться со "специалистами", которые работают "на ощупь". Работа не пыльная и не займет много времени, конечно же, при условии, что человек знает что делает.
Оплату совершу сразу же после проверки,500 рублей - Яндекс.Деньгами или ВебМани. Срок выполнения работы: до 00.00
22 марта ( ночь понедельника). Исполнителя выберу в 19,00 по Москве. Желательно в это время быть на связи.
Жду ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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