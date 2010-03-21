Перенатянуть магазин на другой движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок199 просмотров

Есть интернет-магазин (www.mattras.ru) — на основе движка OS Commerce. Задача — перенатянуть его на другой нормальный работоспособный движок с простым управлением и возможностью обновления на сайте движка.

15 лет назад
Sergey_sergey
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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