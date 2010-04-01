Посадить вёрстку на CMS + несложный скрипт

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Завершен6 заявок216 просмотров

Посадить вёрстку на CMS (3 страницы) + скрипт "расчет стоимости поездки на такси" + "форма он-лайн заказ" пример:

http://www.msk-taxi.ru/calc/

http://www.ksamoletu.ru/

подробности в личку. от вам сроки и цена.

15 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

prog-man
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Работаю с Александром уже не первый раз. Как всегда все сделано профессионально и в срок. Планирую сотрудничать с Александром и в дальнейшем, т.к. намечается еще пару проектов. Всем рекомендую!
Выполнил второй проект для Алексея. Работать приятно и спокойно. Надеюсь, поработаем ещё!

Заявки фрилансеров

prog-man
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад