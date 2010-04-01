В нескольких размерах: 240х400 и 200х300
Посадить вёрстку на CMS + несложный скрипт
Посадить вёрстку на CMS (3 страницы) + скрипт "расчет стоимости поездки на такси" + "форма он-лайн заказ" пример:
подробности в личку. от вам сроки и цена.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно реализовать выплывающее меню. сайт: http://www.educonsulting.ru/index.php Структура меню в файле!Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
ДОбрый день. Есть 3 шаблона нужно натянуть на CMS DANNEO 900h - оплата за шаблон. 3семь77-17семь для связи..Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеется сайт постороеный полностью на flash. Требуется выяснить откуда подгружаются все данные. Выявить простым снифером браузера по http и https протаколам не удалось. Нужно узнать откуда и каким именно образом берется информация. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать кино-портал, по функционалу должен быть похож на kinopoisk.ru Фильмы, актеры, жанры, рейтинги, постеры, возможность оставлять отзывы и т.п. Пишите, пожалуйста, сроки и примерные цены разработки проекта.Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется выполнить программирование 2 сайтов Дизайн выполнен в СorelDraw13. 1 сайт «Политранс» - простой, без всяких излишеств. Пожелания: возможность вносить изменения (картинки, текст) Стоимость приблизительно: 3000р. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо оперативно доделать кое-что на джумле. Работы в пределах нескольких часов. Оплата сразу) За подробностями в icq: 71пятьдва5981Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Собрать сайт на Joomla с календарем событий. Есть готовый шаблон. "rt_mediamogul_j15" Поставить "ЭвентКалендарь" Прописать меню, разделы, категории, Повесить материалы ТЗ и материалы при общении ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, нужна итеграция DLE + TorrentPier R775 modern RC9(phpbb) - Регистрация происходит через сайт. - torrentpier(phpbb) на поддомене От исполнителя я должен получить список файлов, в которые нужно внести изменения.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Приветствую! Требуются следующие доработки: 1. По дефолту движок поддерживает вывод товаров категории "Спец-предложения", но выводятся они все вместе разом на сайте. Задача: выводить в определенной области по одному ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад