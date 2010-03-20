Необходимо сделать простой сайт на CMS Drupal последней стабильной версии. За основу взять docflow.ru (тут понимается не дизайн, а тематика сайта). ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА ОСНОВЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСШИРЕНИЯ. Чтобы ...
Интеграция DLE + torrentpier(phpbb)
Здравствуйте, нужна итеграция DLE + TorrentPier R775 modern RC9(phpbb)
- Регистрация происходит через сайт.
- torrentpier(phpbb) на поддомене
От исполнителя я должен получить список файлов, в которые нужно внести изменения.
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