TorrentPier RC9 - отвязать крон от форума

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Закрыт1 заявка128 просмотров

CentOS и ISPmanager - нужно грамотно отвязать крон от форума. На офф форуме уже есть FAQ(http://torrentpier.info/viewtopic.php?f=5&t=1121&p=19798#p24648), но у меня не получилось этого сделать.

От исполнителя я должен получить полную инструкцию по отвязки крона от форума(для чайников) и если возникнут вопросы по установке, то вы должны помочь и ответить.

P.S. желательно что бы у вас был опыт работы с TorrentPier, так как возможны дальнейшие консультации за $

CentOSISPmanager
15 лет назад
llbarmenll
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

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