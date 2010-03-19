Скрипт для загрузки видео с YouTube

Для сайта с видео клипами необходим данный скрипт ..

Что нужно ... Например:

Скачать клип "Краски-Мама"

Пользователи нажимает на ссылку и идет закачка клипа с YouTube.

Также замечаю, что YouTube иногда обновляет свои алгоритмы, в связи с чем скрипт может не работать, т.е. конечно хотелось бы обновления по нормальной цене ..

Заранее благодарю ..