Приватный проект для studio-rosta

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки142 просмотра

Установить код биржи ссылок sape.ru на сайт www.dreamqueen.ru

15 лет назад
Yakudza
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

studio-rosta
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Как обычно все быстро и без проблем! Всем рекомендую, очень ответственный человек, буду сотрудничать в дальнейшем.
С Дмитрием сотрудничаю уже не первый раз, заказчик очень порядочный, честный, приятный в общении.

Заявки фрилансеров

studio-rosta
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад