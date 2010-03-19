Доработка интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Необходимо выполнить доработку интернет-магазина, нужен грамотный программист способный разобратся в чужом коде.

15 лет назад
msilenkov
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров