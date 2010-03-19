Доработка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

Необходимо доработать автомобильный портал.

Натянуть новую верстку + пофиксить имеющиеся баги.

15 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

alex300
Alex 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

alex300
Alex 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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