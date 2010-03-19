Выровнить текст таблицы по центру http://terius-ltd.com/?page_id=190 Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три.
Модуль галереи на DLE 8.5
Ищю серьёзного специалиста по cms Datalife Engine. Нужно зделать модуль фото и видео галереи.
Хотелось бы на основе самого дле чтоб стандартные функтии дле не отсутсвовали, вообшем полная интеграция.
Возможности Галереи:
-Полная интеграция Галереи в Движок
-Вывод в 3 колонки на главной
-Категории/Подкатегории
-Загрузка фото как архивом так и в ручную
-Прописка Тегов как для альбома так и для каждой фото
-Редактирование альбомов галереи
-Добавление фотографий пользователями в отдельные альбомы
-Проверка админов добавленных фотографий пользователями
-Оценка фото/средняя оценка альбомов в галереи
-Комментирование фотографий/ редактирование комментов
-ограничение по просмотрам альбомов отдельным группам пользователей по IP
(намример 10 Альбомов в час)
-Доступ группам пользователей
-Вывод блока топ альбомы
-Сортировка Альбомов по рейтингу, по алфавиту, по последнему обновлению
-Сортировка Фото в алъбоме по рейтингу и по дате загрузки
Тех настройки галереи:
Разрешать добавлять галлереи пользователям: да/нет
Возможные типы фото:
Ширина уменьшенной копии:
Количество альбомов на главной:
А также будет нужна помошь в интеграции модуля в шаблон.
Нужен ответсвенный программист который исправит баги даже если они всплывут позже.
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