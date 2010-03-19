Разработка системы бюджетирования на force.com

В команду стартапа требуется девелопер с опытом проектироваия бизнес-систем.

Задача: разработка системы бюджетирования на платформе force.com (cloud). Основной инструмент APEX (Java-подобный язык для разработки "в облках")

Обязательные требования: Java, опыт разработки бизнес-приложений, UML, разработка по шаблону MVC (Model-View-Controller), ER-диаграммы, английский на уровне понимания технической декуметации.

Будет большим плюсом: разработка на платформе force.com,

Будет плюсом: разработки под TerrasoftCRM, разработка saas бизнес-приложений, базовые финансовые знания.

Возможна как работа в офисе (м. Киевская), так и удаленная работа с обязательными регулярными поездками в Москву (билеты оплачиваются).

Занятость – возможно как на конкретные задачи проекта, так и на постоянную работу по договору.

Зарплата 30 т.р. в месяц, либо до 100 т.р. за разработанный функционал.

При действительно высокой квалификации обсуждаемо в сторону увеличения.

Обязательный test-case для кандидатов.