Модули для Джумлы.

День добрый.

Работа абсолютно не пыльная и, хотелось бы сразу предупредить, взяться за нее необходимо безотлагательно.

поставить YOOlogin,YOOeffects,YOOaccordion|YOOslider.

Установить шаблон форума с модулями для него же на phpbb3 (только залить и активировать.проще некуда.=).).

Сделать бокс с отзывами (рукописный шрифт необходимо установить для этого бокса).

возможно появится еще немного работы...но много времени она не займет в любом случае.

Спасибо за внимание.