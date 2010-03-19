Защитить форум от спама Invision Power Board http://gid-shop.ru/forum/ reCAPTCHA уже не помогает...
Модули для Джумлы.
День добрый.
Работа абсолютно не пыльная и, хотелось бы сразу предупредить, взяться за нее необходимо безотлагательно.
поставить YOOlogin,YOOeffects,YOOaccordion|YOOslider.
Установить шаблон форума с модулями для него же на phpbb3 (только залить и активировать.проще некуда.=).).
Сделать бокс с отзывами (рукописный шрифт необходимо установить для этого бокса).
возможно появится еще немного работы...но много времени она не займет в любом случае.
Спасибо за внимание.
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