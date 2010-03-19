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Веб интерфейс контроля статуса по клиенту
Задача:
необходима разработка веб интерфейса без излишеств и наваротов, дизайна и т.п.
Функциональность веб интерфейса:
- представляет из себя табличку. Данный в эту табличку нужно будет запрограммировать записывать и обновлять (импортировать) каждый раз их файла формата xml или xls (последнее предпочтительнее). При этом обновлении из файла в таблицу добавляются строки с идентификатором которых еще не было. А так же исключаются те, которых в списке новом уже нет.
- веб интерфейс должен быть многопользовательский и без пароля (нужно чтобы в один и тот же момент интерфейс работал с несколькими пользователями в режиме редактирования. Редактирование одинаковых записей в один момент двумя пользователями запрещен.)
- функционал таблицы построен на 90 % из выбора и подстановки статуса по записи с одной ячейкой под запись произвольного текста любым редактором.
Итог:
данный веб интерфейс служит для он-лайн отчетности между двумя компаниями. Одна компания имеет клиентов которые задолжали оплату ежегодного счета, а вторая компания помогает выбивать с должников оплату.
Потребности первой компании только в просмотре и возможности регулярного обновления данных в веб интерфейсе , когда первая компания подсовывает новый файл с должниками xls , а веб интерфейс автоматически оставляет все строки с клиентами которые по прежнему остались в новом файле и убирает записи полностью из веб интерфейса по клиентам которых в новом файле уже нет. При этом обязательно должна вестись архивная база данных в которой можно будет просмотреть так же через этот веб интерфейс фактические данные, которые были на такой то день или период.
Вторая компания обладает рядом сотрудников (более 10) , которые используя данный интерфейс и закрепленную за ним компанию ,связывается с должником и ведет переговоры по оплате. Итог переговоров заносит в веб интерфейс (этих итогов и статусов будет несколько и все будут выбираться из справочника или можно прописать ячейку для галочки, а сверху проставить варианты статусов заранее фиксированные.)
При обновлении из файла этого ведущегося списка в веб интерфейсе нужно сохранять копию всех данных веб интерфейса в архиве и только после этого производить удаление должников и добавление новых.
Первая компания видит он-лайн статусы по оплатам должников и соответственно может корректировать свою работу. При этом руководство обоих компаний должно иметь возможность зайти и увидеть кипящую работу.
Возможно описано древне-японским языком, поэтому готов под данную задачу рассмотреть Ваше предложение по организации структуры данного веб интерфейса.
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