Небольшой скрипт на asp.net и xlst

Текущий статус

приложенный архив – для запуска на компьютере должен быть iis. открывается форма, в нее загружается xml файл из директории upload и преобразовывается (xlst) в веб таблицу.

задача

1. К этому надо прикрутить преобразование в эксель, чтобы на выходе получать не веб таблицу, а эксель файл

2. организовать автономную работу скрипта: получать xml по имейлу в виде аттачмента, преобразовывать в эксель и посылать дальше аттачментом в имейле

требования

1. скрипт должен работать на обычном хостинге (например, masterhost)

2. код должен быть аккуратным и задокументированным

сроки, бюджет?

update: сам скрипт преобразования есть и работает (это приложенный файл), образцы скриптов по работе с аттачментами и xls в инете доступны – нужно лишь найти и подключить. На мой взгляд работы на 1 день.

upd2: это proof of the concept. дальше будут работы по развитию пользовательского и административного интерфейсов, добавление новых отчетов, создание базы данных для хранения данных и отображения изменений и тд.