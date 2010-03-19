Небольшой скрипт на asp.net и xlst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Текущий статус

приложенный архив – для запуска на компьютере должен быть iis. открывается форма, в нее загружается xml файл из директории upload и преобразовывается (xlst) в веб таблицу.

задача

1. К этому надо прикрутить преобразование в эксель, чтобы на выходе получать не веб таблицу, а эксель файл

2. организовать автономную работу скрипта: получать xml по имейлу в виде аттачмента, преобразовывать в эксель и посылать дальше аттачментом в имейле

требования

1. скрипт должен работать на обычном хостинге (например, masterhost)

2. код должен быть аккуратным и задокументированным

сроки, бюджет?

update: сам скрипт преобразования есть и работает (это приложенный файл), образцы скриптов по работе с аттачментами и xls в инете доступны – нужно лишь найти и подключить. На мой взгляд работы на 1 день.

upd2: это proof of the concept. дальше будут работы по развитию пользовательского и административного интерфейсов, добавление новых отчетов, создание базы данных для хранения данных и отображения изменений и тд.

ASP.NET
15 лет назад
dzaz
Марк 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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