Необходимо написать парсер статистики liveinternet.ru, который бы авторизировался в закрытую статистику, парсил первые 10 результатов у страниц статистики "поисковые системы" и "поисковые фразы", после чего делал вывод таблицей в 2 столбца. 1 ст. соответственно - поисковые системы, а 2 ст. - поисковые фразы. Скрипт олжен быть универсальный, без внешнего оформления, чтобы можно было прикрутить к админке IPB на сайте: http://planetfriends.ru

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