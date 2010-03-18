Обучить с нуля сотрудника программированию Drupal

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Обучить с нуля сотрудника программированию Drupal

репетитор, преподаватель - занятия 1-2-3- часа в день, возможно не каждый день.

Желателен опыт обучения, наличие программы (плана) обучения обязательно.

Обучение посредством скайпа.

Drupal
15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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