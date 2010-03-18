Панель хостера серверов cs

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Необходимо написать простую панель хостера серверов cs 1.6 с админской и клиентской частью.

Требование: программист с углубленными знаниями PHP + MySQL, а так же со знанием линукса.

MySQLPHP
15 лет назад
aleksey1111
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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