Необходимо разработать модуль на платформе cms DLE 8.3 Модуль представляет собой калькулятор цен, для подсчёта общей стоимости услуг по организации свадебных торжеств. Возможность считать как по шаблону, так и самостоятельным тарифам
Верстка PHP + система управления статьями
Приветствую!
Итак, сайт www.finbetting.info. Скоро 5-летие домена,
поэтому хочу привести его в нормальный и актуальный вид.
Нужно:
0. Почистить файлы на сервере (убрать те которые не используются на сайте).
1. Почистить HTML код от ненужного.
2. Убрать разделы: "Как оплатить", "Библиотека", "Партнеры".
3. Изменить: Теги.
4. Сделать красивую форму (чтобы вписывалась в дизайн) "О НАС" и "Контакты"
5. Изменить контент в разделе "Продукты"
6. Сверстать красиво и без шероховатостей статью в разделе "Webmoney".
7. В разделе отзывы нарисовать графическую gif кнопку
8. В футере "Email" ссылку изменить, чтобы была переадресация на страницу "Контакты".
9. Добавить СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАТЬЯМИ В РАЗДЕЛ – www.finbetting.info/stati... + ДОБАВИТЬ несколько новых статей. В конце каждой статьи должна быть неизменная форма подписки на мини-курс.
При том что статьи не должны потерять своих ссылок (который у них есть сейчас) ибо они проиндексированы в поисковиках.
10. Надпись"Разрешается републикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием ссылки на сайт Финансовый Беттинги со ссылкой на автора материала (указание автора, его сайта)" сделать красивое обрамление.
11. Нарисовать баннер, чтобы пользователь мог перейти на страничку с подпиской:
Не профессионалов, просьба не обращаться.
Очень важно качество работы.
Сроки – не горит, однако затягивание сроков не приемлю.
Жду Ваших предложений.
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