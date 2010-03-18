Доработать модуль на Джумлу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок159 просмотров

Доработать слайдер на джумлу с возможностью выставлять время показа

Всем нравиться - только не крутится, а нужно чтобы крутился, сам, без щелчков мышкой

http://www.joomlajunkie.com/demo/free/superslider/

оплата- по исполнению

присылаете- ставлю- работает- плачу

оплата- яндекс деньги или вебмани

да! Очень важно,чтобы слайдер не грузил сервер и сам не грузился 10 секунд

Joomla
15 лет назад
diplommasha
Маша 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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