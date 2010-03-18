Необходимо разработать модуль на платформе cms DLE 8.3 Модуль представляет собой калькулятор цен, для подсчёта общей стоимости услуг по организации свадебных торжеств. Возможность считать как по шаблону, так и самостоятельным тарифам
Доработать модуль на Джумлу
Доработать слайдер на джумлу с возможностью выставлять время показа
Всем нравиться - только не крутится, а нужно чтобы крутился, сам, без щелчков мышкой
http://www.joomlajunkie.com/demo/free/superslider/
оплата- по исполнению
присылаете- ставлю- работает- плачу
оплата- яндекс деньги или вебмани
да! Очень важно,чтобы слайдер не грузил сервер и сам не грузился 10 секунд
Заявки фрилансеров
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