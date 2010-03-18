Доработать модуль на Джумлу

Доработать слайдер на джумлу с возможностью выставлять время показа

Всем нравиться - только не крутится, а нужно чтобы крутился, сам, без щелчков мышкой

http://www.joomlajunkie.com/demo/free/superslider/

оплата- по исполнению

присылаете- ставлю- работает- плачу

оплата- яндекс деньги или вебмани

да! Очень важно,чтобы слайдер не грузил сервер и сам не грузился 10 секунд