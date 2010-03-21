Задание простое, четко сформулировано. Необходимо оперативное исполнение. Задача: создание страницы заказов для сайта www.ponscig.com Описание: Требуется в соответствии с ТЗ и замечаниями (см. вложение) ...
Сделать калькулятор для сайта.
Приветствую всех!
Надо сделать калькулятор для сайта на cms wordpress.
Предназначен для расчета стоимости металлопластиковых окон.
Расчет ведется из суммы слогаемых в итоге получается цена.
В общей сложности, будет 6 слогаемых.
Главное условие, чтобы можно было изменять цены из админки (так что думаю, требуется сделать что-то вроде плагина).
Жду предложения. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо разработать модуль на платформе cms DLE 8.3 Модуль представляет собой калькулятор цен, для подсчёта общей стоимости услуг по организации свадебных торжеств. Возможность считать как по шаблону, так и самостоятельным тарифамЗавершен15 лет назад
Суть в следующем. Есть сайт на коммерческом шаблоне. Родное меню недостаточно гибкое - сделано на манер "accordion" - раскрывающееся меню. Пункт1 (родительский) Подпункт 1 (2 уровень) Подпункт 2 (2 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Есть макет сайта в psd - надо отверстать. Натянуть на CMS Simpla. Собственно ищу исполнителя, универсального, что бы мог и под DLE сверстать натянуть, и под Simpla, и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Сайт vzrosliedeti.ru используется готовая cms - WebAsyst www.webasyst.ru необходимо доработать существующие скрипты оплата: наличными, б/н, webmoney на выбор исполнителя пробное задание: добавить список товаров просмотренных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать или написать заново скрипт на php. На моём сайте есть раздел Запоминание слов http://www.homeenglish.ru/Word.htm, при нажатии на ссылку $input = array_map('trim',file("list.inc")); $count=count($input); $max = 1; // 0 ...Завершен15 лет назад
Требуется разработать серверное приложение (PHP/MySQL) для обработки флеш-приложения. (формирование БД, хранение служебной информации, обмен данных между клиентом и сервером – XML). Работы на 3-7 дней. Стабильная ежедневная связь по icq и парочка законченных проектов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Создание каталога БДЗ на основе существующей галереи.Завершен15 лет назад
Требуется создать личный кабинет пользователя (логин, мэйл, пароль, баланс-rur). Прикрутить системы оплаты от робокс к балансу пользователя (sms, web-money, терминалы и т.п.) Нужна админка по пользователям. Более подробную информацию предоставлю после выбора ...Закрыт15 лет назад
- $20
Требуется написать модуль подписки на рассылку новостей, добавленных на сайте за сутки для DLE 8.3 - 8.5 Требования: - Модуль располагается в шаблоне сайта в виде окошка для ввода имени и е-мэйла подписчика ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад