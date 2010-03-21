Сделать калькулятор для сайта.

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок213 просмотров

Приветствую всех!

Надо сделать калькулятор для сайта на cms wordpress.

Предназначен для расчета стоимости металлопластиковых окон.

Расчет ведется из суммы слогаемых в итоге получается цена.

В общей сложности, будет 6 слогаемых.

Главное условие, чтобы можно было изменять цены из админки (так что думаю, требуется сделать что-то вроде плагина).

Жду предложения. Спасибо.

WordPress
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$28
7 дней
Владимир, сделал мне плагин калькулятора заточенный под cms wordpress. Работа выполнена на профессиональном уровне!!! Всю задачу он понял сразу и на выходе я получил именно то что хотел. Очень благодарен Владимиру, за проделанную работу. Рекомендую как ответственного специалиста! Успехов во всем!
Анатолий чётко объяснил свою задачу и ответил на все возникшие вопросы. Работу оплатил сразу без малейших задержек. Исключительно позитивные впечатления. Буду рад, если доведётся работать с ним в будущем.

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intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад