Сделать калькулятор для сайта.

Владимир, сделал мне плагин калькулятора заточенный под cms wordpress. Работа выполнена на профессиональном уровне!!! Всю задачу он понял сразу и на выходе я получил именно то что хотел. Очень благодарен Владимиру, за проделанную работу. Рекомендую как ответственного специалиста! Успехов во всем!