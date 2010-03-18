Серверное приложение для обработки флеш

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Требуется разработать серверное приложение (PHP/MySQL) для обработки флеш-приложения. (формирование БД, хранение служебной информации, обмен данных между клиентом и сервером – XML). Работы на 3-7 дней. Стабильная ежедневная связь по icq и парочка законченных проектов.

MySQLPHP
15 лет назад
anthonyfox
Антон 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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