Асам Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки163 просмотра

Как известно в Wordpress есть функция wp_list_pages()

она выводит существующие страницы в виде меню.

Требуется добавить к каждой выводимой странице

  • title

    • ... соответсвующий идентификатор страницы

  • title

    • Это нужно для того, чтобы раскрасить ссылки в разные цвета, не нарушая естественную логику шаблона.

    Для этого нужно найти в движке wp в каком месте прячется вывод куда можно добавить эту строку,

    в таком случае достаточно сообщить мне файл и номер строки, предварительно проверив что это работает

    Или написать плагин, перехватывающий вывод меню и нумерующий вывод линков в соответствии с номером страницы или просто по порядку.

    Задача может занять 5 минут, а может занять несколько часов, в зависимости от вашего уровня.

    Оплата яндекс рублями или вебмани рублями

    WordPress
    15 лет назад
    kushedow
    Глеб 
    35 лет
    16 лет в сервисе
    Был
    12 лет назад

    Выбранный исполнитель

    butuzov
    Олег 
    42 года
    18 лет в сервисе
    Был
    5 лет назад
    15 лет назад
    $10
    1 день
    Огромное спасибо, Олег Было очень приятно с Вами поработать =)
    Быстро все решили. Спасибо Глеб.

    Заявки фрилансеров

    butuzov
    Олег 
    42 года
    18 лет в сервисе
    Был
    5 лет назад
    15 лет назад

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