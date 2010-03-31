Асам Wordpress

Как известно в Wordpress есть функция wp_list_pages()

она выводит существующие страницы в виде меню.

Требуется добавить к каждой выводимой странице

title

... соответсвующий идентификатор страницы

title

Это нужно для того, чтобы раскрасить ссылки в разные цвета, не нарушая естественную логику шаблона.

Для этого нужно найти в движке wp в каком месте прячется вывод куда можно добавить эту строку,

в таком случае достаточно сообщить мне файл и номер строки, предварительно проверив что это работает

Или написать плагин, перехватывающий вывод меню и нумерующий вывод линков в соответствии с номером страницы или просто по порядку.

Задача может занять 5 минут, а может занять несколько часов, в зависимости от вашего уровня.

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