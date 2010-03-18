Написать простеньку админку к flash плееру

Имеется скрипт mediasharesuite 3. (скрипт предоставлю) В этом движке присутствует flash плеер для видео ну и собственно админ панель к нему, которая встроенная в общую админ панель всего сайта.

Необходимо выдернуть этот плеер и админку к нему в отдельный, независимый скрипт.

Жду предложений с ценой и сроками :)