Нужны доработки для движка Social Engine

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки144 просмотра

Требуется человек с опытом по Social Engine. Доработки по движку.

Задание и ссылку вышлю понравившемуся исполнителю.

15 лет назад
promoinrussia
Продвижения 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

bars_in_mirror
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$250
7 дней
ТЗ выполнено точно и в срок. В рабочие часы всегда онлайн, что очень удобно. Начали делать 2-й проект.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

bars_in_mirror
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад