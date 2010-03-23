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Нужны доработки для движка Social Engine
Требуется человек с опытом по Social Engine. Доработки по движку.
Задание и ссылку вышлю понравившемуся исполнителю.
Выбранный исполнитель
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