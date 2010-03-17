Натянуть дизайн на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок188 просмотров

Нужно изменить текущий шаблон дизайна сайта на битрикс (управление сайтом, малый бизнес) в соответствии с файлом psd

шапка, главная страница, страница разделов

есть - e-ks.ru, должно быть как во вложении

файл psd предоставлю

15 лет назад
elsifer
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

byanka
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

byanka
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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