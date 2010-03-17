Спарсить товары с сайта!

Приветствую! Есть сайт - http://marketonline.md/ru/ он как видно на движке Webasyst! Необходимо спарсить все товары с фото с него на мой сайт тоже на Webasyst! Выслушаю ваши предложения...

P.S. Парсер для многоразового парсинга этого сайта.