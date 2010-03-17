Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x "Аренда квартир Посуточно". Очень желательно с применением AJAX и JQuery. Краткое описание: Админка: Возможность управление объявлениями (редактирование, смена категории, подтверждение, ...
Спарсить товары с сайта!
Приветствую! Есть сайт - http://marketonline.md/ru/ он как видно на движке Webasyst! Необходимо спарсить все товары с фото с него на мой сайт тоже на Webasyst! Выслушаю ваши предложения...
P.S. Парсер для многоразового парсинга этого сайта.
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