Спарсить товары с сайта!

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Закрыт10 заявок259 просмотров

Приветствую! Есть сайт - http://marketonline.md/ru/ он как видно на движке Webasyst! Необходимо спарсить все товары с фото с него на мой сайт тоже на Webasyst! Выслушаю ваши предложения...

P.S. Парсер для многоразового парсинга этого сайта.

Webasyst
15 лет назад
Zadir
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад