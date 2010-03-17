Подсчёты на Excel нужно переписать на php.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок193 просмотра

Требуется PHP программист для перевода excel подсчётов на php.

Задача:

занести константы «normatyvai» (см. файл) в MySQL таблицу angarai_form_data,

создать html страничку – «считалка» (см. файл), в которую будут вводится исходные данные (6 строк), и которая при нажати на кнопку «субмит» будет передавать их на обработку php скрипту.

Далее php скрипт обрабатывает введенные данные в точном соотвествии с функциями в прилагаемом документе excel и заносит их в общую таблицу angarai_form_data (см. файл) под уникальным id. Заносить нужно только данные помеченные зелёным (все остальное не нужно). Язык скрипта php 4, скрипт должен быть реализован ввиде функции принимающей параметры их обрабатывающей и возвращающей результат, а также функции пишущей результат в БД. Каждый этап обработки должен быть откомментирован, а переменные названы в соответствии с их наименованием в excel файле для простоты восприятия кода и мелких изменений неспециалистом.

При выполнении задания обязательно использование всех традиционных практик кодирования (таких как фильтрация ввода, комментирование, поянтные назнвания переменных и юнит тестирование), за "индокод" вознаграждения не будет.

HTMLMySQLPHP
15 лет назад
vingida
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

rwl
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

rwl
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Собственный дизайн информеров Яндекс.

    $20

    Cоздать для сайта 2 информера Яндекса: Пробки и погоду. Погода должна определятся по IP пользователя (в гугле болтается готовый скрипт и инструкция как это сделать ), а внешний вид информера на сайте должен быть ввиде ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипты для Xedant Human Emulator

    Ищу исполнителя для взаимодействия на долговременной основе по написанию скриптов (шаблонов проектов) под программу Xedant Human Emulator. Основной акцент - парсинг торговых каталогов Интернет-магазинов. Также важен опыт работы с базами данных (MySQL, пр.) ...

    MySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Готовый дизайн натянуть на интернет магазин

    $50

    Дизайн шаблона из темплейтмонстер вввточкаcms.template-help.com/magento_27813/ нужно натянуть на скрипт интернет магазина + добавить пару моментов с расположением модулей. Интересует сроки и цена вопроса. Спасибо за внимание. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить скрипт

    $50

    Есть готовая машина. С исходником. Нужно дописать для нее препятствия: 1 - стены (в которые врезается 2 - какие то помехи, которые она могла бы проезжать, расталкивая их. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить и настроить видеопроигрыватель на сайт

    $100

    Необходимо установить и настроить проигрыватель на сайт. Склоняемся к приобретению лицензии на jw player, соответственно его и ставить. (Готовы выслушать другие предложения) Нужно, чтобы помимо функции проигрывания еще было: - Отображение ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт по страхованию онлайн

    $800

    Необходим человек, который сможет реализовать сайт с расчетом стоимости страховки онлайн + сохранения это заявки в БД и операции пользователей с ней. Подробнее описано в ТЗ, дизайн и верстку шаблона предоставим – главное ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой скрипт на PHP

    $10

    Нужно написать простой веб-скрипт, который бы позволял подключиться к нему администратору (логин и хеш-пароля в теле модуля, а также электронная почта) и выполнить две функции: а) сформировать новую страницу с товаром; Пользователь ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна помощь по wordpress

    Здравствуйте, нужна помощь по wordpress , а именно произвести настройку сайта на хостинге (контент весь залит) сайт переехал на другой домен. Нужно настроить первозданную работоспособность. Жду...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад