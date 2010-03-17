Подсчёты на Excel нужно переписать на php.

Требуется PHP программист для перевода excel подсчётов на php.

Задача:

занести константы «normatyvai» (см. файл) в MySQL таблицу angarai_form_data,

создать html страничку – «считалка» (см. файл), в которую будут вводится исходные данные (6 строк), и которая при нажати на кнопку «субмит» будет передавать их на обработку php скрипту.

Далее php скрипт обрабатывает введенные данные в точном соотвествии с функциями в прилагаемом документе excel и заносит их в общую таблицу angarai_form_data (см. файл) под уникальным id. Заносить нужно только данные помеченные зелёным (все остальное не нужно). Язык скрипта php 4, скрипт должен быть реализован ввиде функции принимающей параметры их обрабатывающей и возвращающей результат, а также функции пишущей результат в БД. Каждый этап обработки должен быть откомментирован, а переменные названы в соответствии с их наименованием в excel файле для простоты восприятия кода и мелких изменений неспециалистом.

При выполнении задания обязательно использование всех традиционных практик кодирования (таких как фильтрация ввода, комментирование, поянтные назнвания переменных и юнит тестирование), за "индокод" вознаграждения не будет.