Готовый дизайн натянуть на интернет магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Дизайн шаблона из темплейтмонстер вввточкаcms.template-help.com/magento_27813/

нужно натянуть на скрипт интернет магазина + добавить пару моментов с расположением модулей.

Интересует сроки и цена вопроса.

Спасибо за внимание. Жду ваших предложений.

15 лет назад
FlanBock
Роман 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
15 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
15 лет назад